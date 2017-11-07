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    Общество

    В Запорожье зафиксирована новая вспышка ботулизма

    (обновлено: )59
    В реанимационное отделение областной клинической больницы поступили двое жителей г.. Запорожье 1967 и 1996 г. р. Врачи диагностировали у них ботулизм.
    Выявлен новый случай заболевания ботулизмом
    Госпотребслужба

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В Запорожье зафиксирована новая вспышка ботулизмом — двое больных находятся в реанимации. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

    Передача Украине вакцин от ботулизма и столбняка
    Министерство охраны здоровья Украины
    Врач: применять вакцину против ботулизма и столбняка надо правильно

    В реанимационное отделение областной клинической больницы поступили двое жителей г.. Запорожье 1967 и 1996 г. р. Врачи диагностировали у них ботулизм.

    Специалисты лабораторного центра установили, что пострадавшие накануне употребляли вяленую рыбу с икрой. По словам самих больных, рыбу они делали сами. Сейчас оба находятся в тяжелом состоянии.

    Информация о данном случае направлена ​​в территориальные органы Госпродпотребслужбы для расследования и принятия соответствующих мер.

    Ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста передал Украине вакцины против столбняка и ботулизма.

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