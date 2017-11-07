В Запорожье зафиксирована новая вспышка ботулизма

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В Запорожье зафиксирована новая вспышка ботулизмом — двое больных находятся в реанимации. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

В реанимационное отделение областной клинической больницы поступили двое жителей г.. Запорожье 1967 и 1996 г. р. Врачи диагностировали у них ботулизм.

Специалисты лабораторного центра установили, что пострадавшие накануне употребляли вяленую рыбу с икрой. По словам самих больных, рыбу они делали сами. Сейчас оба находятся в тяжелом состоянии.

Информация о данном случае направлена ​​в территориальные органы Госпродпотребслужбы для расследования и принятия соответствующих мер.

Ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста передал Украине вакцины против столбняка и ботулизма.