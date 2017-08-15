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    Общество

    В Херсонской области два туриста заболели ботулизмом

    (обновлено: )13401
    Сообщается, что госпитализированные женщины, которые приехали в пгт Лазурное из Кривого Рога, употребляли в пищу вяленую рыбу, которую привезли с собой.
    Больница
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Херсонскую областную инфекционную больницу поступили два человека с диагнозом "ботулизм", сообщает  областное управление Госпродпотреб службы на своей странице в Facebook.

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    Госпотребслужба
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    "Жительницы г. Кривой Рог отдыхали в пгт Лазурное, Скадовского района. Отдыхающие употребляли в пищу вяленую рыбу, которую привезли с собой. После употребления одна из больных пожаловалась на ухудшение зрения. Эпидрасследование продолжается", — говорится в сообщении.

    Ранее пресс-служба полиции Харьковской области сообщала, что в Харьковскую инфекционную больницу была госпитализирована 22-летняя местная жительница с предварительным диагнозом ботулизм.

    А в Мариуполе беременная женщина на девятом месяце съела купленную на рынке вяленую рыбу, после чего ее госпитализировали с диагнозом "ботулизм".

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