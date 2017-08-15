В Херсонской области два туриста заболели ботулизмом

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Херсонскую областную инфекционную больницу поступили два человека с диагнозом "ботулизм", сообщает областное управление Госпродпотреб службы на своей странице в Facebook.

"Жительницы г. Кривой Рог отдыхали в пгт Лазурное, Скадовского района. Отдыхающие употребляли в пищу вяленую рыбу, которую привезли с собой. После употребления одна из больных пожаловалась на ухудшение зрения. Эпидрасследование продолжается", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба полиции Харьковской области сообщала, что в Харьковскую инфекционную больницу была госпитализирована 22-летняя местная жительница с предварительным диагнозом ботулизм.

А в Мариуполе беременная женщина на девятом месяце съела купленную на рынке вяленую рыбу, после чего ее госпитализировали с диагнозом "ботулизм".