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    Во Львовской области госпитализированы двое мужчин с ботулизмом

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    Как стало известно, один из пациентов с диагнозом "ботулизм" находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации на искусственной вентиляции легких, состояние другого - стабильно тяжелое.
    Врач. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Во Львовской области в понедельник, 21 августа, у двух жителей Сокольского района диагностировали ботулизм, рассказала заведующая 4-м отделением Львовской областной инфекционной больницы Тамила Алексанян, передает УНИАН.

    Выявление ботулизма. Архивное фото
    Госпотребслужба
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    Как стало известно, 58 и 59-летних мужчин доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, была реальная угроза их жизни.

    "Один из пациентов в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, состояние другого — стабильно тяжелое, дышит самостоятельно. Благодаря тому, что была введена сыворотка от ботулизма, пациенты не умерли, ведь состояние обоих было критическим", — отметила Алексанян.

    По ее словам, сыворотки в больнице не было, ее приобрел меценат, желающий оставаться неизвестным широкой общественности.

    "Мужчины вчера употребляли в пищу мясной паштет домашнего приготовления, к тому же он был сделан три года тому назад, что вообще недопустимо. Судя по всему паштет был очень сильно инфицирован и содержал высокую дозу токсинов, поскольку уже через 3 часа после употребления консервы мужчины заболели, их состояние было критическим", — отметила врач.

    Ранее стало известно, что в Херсонскую областную инфекционную больницу поступили два человека с диагнозом "ботулизм".

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