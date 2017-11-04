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    Общество

    Раненный при взрыве в Киеве политолог рассказал о своем состоянии

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    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (90)

    (обновлено: )84
    По словам политолога Балы, врачи сделали ему уже две операции: "Теперь начинаем этап выздоровления, а потом и реабилитации".
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. 

    Мосийчук. Видео
    facebook.com/UNNews
    Брифинг Мосийчука о взрыве в Киеве. Полная версия
    Известный политолог Виталий Бала, который был ранен в результате взрыва у телеканала в Киеве, сообщил, что врачи уже сделали ему две операции. По его словам, теперь он идет на поправку.

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    "Вчера мне сделали вторую операцию, она прошла хорошо. Теперь начинаем этап выздоровления, а потом и реабилитации", — написал Бала в субботу в Facebook.

    В конце октября в результате взрыва на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них депутат парламента от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук и Бала.

    Мосийчук регулярно информирует журналистов о своем состоянии из больницы, однако политолог Бала длительное время не давал комментариев.

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