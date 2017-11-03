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    Общество

    Холодницкий анонсировал завершение досудебного расследования по Розенблату

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    Как отметил Назар Холодницкий, по делу уже подготовлены уточненные подозрения, подозреваемые будут ознакомлены: "Стадия - уже начинаем завершать следствие, думаю, что в ближайшее время будет объявлено о завершении досудебного расследования".
    Назар Холодницкий
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Руководитель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебное расследование в отношении фигурантов "янтарного дела", народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова скоро будет завершено, передает  "112 Украина".

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    По его словам, следствие объявит о завершении расследования в ближайшее время.

    "Подготовлены уточненные подозрения, они будут ознакомлены, стадия — уже начинаем завершать следствие, думаю, что в ближайшее время будет объявлено о завершении досудебного расследования, и материалы будут предоставлены обоим депутатам для ознакомления", — заявил Холодницкий.

    Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий ранее заявил, что правоохранители заподозрили нескольких депутатов Рады, в том числе Розенблата, в причастности к легализации схемы незаконной добычи янтаря. Киевский суд назначил Розенблату залог в 270 тысяч долларов. Позднее украинский парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности и лишение неприкосновенности Розенблата, подозреваемого в злоупотреблении служебным влиянием и взяточничестве на сумму 280 тысяч долларов.

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