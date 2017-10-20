НАБУ раскрыло детали инцидента с "янтарным" нардепом

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат пытался вывезти из Украины важные для расследования "янтарного дела" материалы, сообщает утром в пятницу пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Накануне пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил задержание в аэропорту Киева Розенблата, которого подозревают в причастности к легализации незаконной добычи янтаря.

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Согласно сообщению, парламентарий планировал вывезти средства коммуникации, которые "могли содержать информацию о сокрытии следов ранее совершенных преступлений и общении между его участниками, материальные и денежные ценности, а также другое имущество для предотвращения его ареста в рамках уголовного дела".

НАБУ/Facebook Паспорт Борислава Розенблата

"В ходе обыска, проведенного непосредственно в самолете, детективы НАБУ изъяли у Борислава Розенблата мобильные телефоны, планшет; изделия, внешне похожи на драгоценности; платежные карточки, эмитированные зарубежными банками; паспорт гражданина Украины для выезда за границу и дипломатический паспорт", — сказано в сообщении.

Пресс-служба НАБУ также уточнила, что задержание народного избранника не проводилось.

НАБУ/Facebook, 20 октября 2017

НАБУ/Facebook, 20 октября 2017

НАБУ/Facebook, 20 октября 2017

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины ранее Назар Холодницкий заявил, что правоохранители заподозрили нескольких депутатов Рады, в том числе Розенблата, в причастности к легализации схемы незаконной добычи янтаря. Киевский суд назначил депутату Розенблату залог в 270 тысяч долларов. Позднее парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности и лишение неприкосновенности Розенблата, подозреваемого в злоупотреблении служебным влиянием и взяточничестве на сумму 280 тысяч долларов.

Незаконная добыча янтаря давно процветает в Ровенской и соседней Житомирской областях, а также других центрально-западных регионах Украины. На проблему уже обращал внимание президент Петр Порошенко, который требовал от правоохранителей наладить эффективную работу по прекращению контрабанды янтаря.

Эксперты-экологи отмечают, что незаконная добыча и контрабанда янтаря в Украине приводит к разрушению экологии и превращает отработанные места добычи "солнечного камня" в практически безжизненную пустыню, непригодную для дальнейшего использования. Ежегодно на Украине, по разным оценкам, нелегально добывают от 120 до 300 тонн янтаря.