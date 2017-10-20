На депутата Розенблата снова одели электронный браслет

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева ограничил пребывание депутата Верховной рады Борислава Розенблата Киевом и Житомиром, а также обязал носить электронный браслет до 18 декабря, сообщил прокурор Виталий Кравец.

"Суд удовлетворил наше ходатайство", — передает агентство УНН слова прокурора из зала суда.

Он отметил, что суд возложил на подозреваемого обязанности сдать все паспорта для выезда за границу, не покидать Киев и Житомир без разрешения прокурора, не общаться с другими фигурантами и свидетелями в уголовном деле. Также суд обязал Розенблата носить электронное средство контроля.

В четверг правоохранители задержали Розенблата, у него при себе, по данным СМИ, были золото и бриллианты. Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что предотвратило вывоз за границу депутатом материалов, важных для расследования так называемого "янтарного дела", а также обеспечило участие Розенблата в судебном заседании по продлению меры пресечения. По предыдущему решению суда, депутат обязан был носить электронный браслет до 16 октября.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий ранее заявил, что правоохранители заподозрили нескольких депутатов Рады, в том числе Розенблата, в причастности к легализации схемы незаконной добычи янтаря. Киевский суд назначил Розенблату залог в 270 тысяч долларов. Позднее украинский парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности и лишение неприкосновенности Розенблата, подозреваемого в злоупотреблении служебным влиянием и взяточничестве на сумму 280 тысяч долларов.