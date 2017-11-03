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    Общество

    "Дело о рюкзаках МВД". Глава НАБУ высказался о политических мотивах

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    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (78)

    (обновлено: )27
    По словам Артема Сытника, в деле имеются видеозаписи с кабинета замглавы МВД Украины, а также другие доказательства. Сытник отметил, что окончательную оценку материалам дела должен дать суд.
    Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заверил, что уголовное дело о хищении государственных средств при производстве рюкзаков для подразделений МВД Украины не имеет политических мотивов, следствие располагает достаточными доказательствами вины фигурантов.

    Светлана Олифира
    УНИАН
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    "Я хочу сказать, что те подозрения, которые составлены детективами, они исходят не из политической составляющей, а обоснованы тем, что собраны достаточные доказательства для того, чтобы эти подозрения подтверждать", — сказал Сытник на заседании парламентского антикоррупционного комитета в пятницу, трансляцию которого вело украинское телевидение.

    Он уточнил, что в деле имеются видеозаписи с кабинета замглавы МВД Украины, а также другие доказательства. Сытник отметил, что окончательную оценку материалам дела должен дать суд.

    На прошлой неделе НАБУ сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных — сын глава МВД Украины Арсена Авакова. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

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