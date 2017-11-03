"Дело о рюкзаках МВД". Глава НАБУ высказался о политических мотивах

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заверил, что уголовное дело о хищении государственных средств при производстве рюкзаков для подразделений МВД Украины не имеет политических мотивов, следствие располагает достаточными доказательствами вины фигурантов.

"Я хочу сказать, что те подозрения, которые составлены детективами, они исходят не из политической составляющей, а обоснованы тем, что собраны достаточные доказательства для того, чтобы эти подозрения подтверждать", — сказал Сытник на заседании парламентского антикоррупционного комитета в пятницу, трансляцию которого вело украинское телевидение.

Он уточнил, что в деле имеются видеозаписи с кабинета замглавы МВД Украины, а также другие доказательства. Сытник отметил, что окончательную оценку материалам дела должен дать суд.

На прошлой неделе НАБУ сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных — сын глава МВД Украины Арсена Авакова. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.