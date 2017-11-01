Облава на ночной клуб в Киеве. Задержанных отправляют в армию

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Валерий Дендебера сообщил, что 12 задержанных во время рейда в ночном клубе Jugendhub в Киеве, отправляют на службу в армию, они признаны такими, которые уклоняются от выполнения воинского долга.

"Решение по ним будет принято соответствующими призывными комиссиями. В настоящее время они проходят медицинские осмотры, соответствующие профессионально-психологические отборы с целью выяснения обстоятельств — либо призывать, или предоставлять отсрочку или вообще освобождать от прохождения срочной службы", — заявил Дендебера.

Согласно законодательству, во время очередной призывной кампании (октябрь-ноябрь) если призывник не получил повестку, он обязан самостоятельно прибыть в районную призывному участку (военного комиссариата), чтобы выяснить свой статус относительно призыва на срочную военную службу.

При этом Дендебера не предоставил информацию о том, был ли рейд совместной операцией с Национальной полицией Украины, сообщает Hromadske.

Он также добавил, что в рамках осеннего призыва-2017 за первый месяц работы призывных комиссий уже выполнили 70% плана. Всего планируется призвать 10 тыс. 460 молодых людей в возрасте от 20 до 27 лет.