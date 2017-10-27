Дорога к известному украинскому курорту может уйти под землю

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Дорога к известному курорту Трускавец может уйти под землю. Все из-за огромной ямы, которая провалилась возле трассы над заброшенной калийной шахтой. Асфальт трескается и расползается. Обрыв уже размером с три футбольных поля.

Под трассой, говорят ученые, сотни метров пустоты. Это бывшие шахты, где добывали калийную соль. Сейчас подземные дыры исследуют.

Объезжать опасную трассу рекомендуют через Стебник. Это на несколько километров дольше, но водителей такая перспектива не радует

По дороге "Трускавец-Дрогобыч" уже запретили движение грузовикам. Хотя водители фур нередко пренебрегают запретом. Но перекрывать трассу полностью не спешат. Ждут выводов ученых.

"По периметру место обвала было ограждено для недопущения посторонних лиц. Мы провели разъяснительную работу среди населения, пригласили специалистов Ивано-Франковского национального университета нефти и газа, которые провели мониторинг тектонических напряжений по периметру обвала", – отметил директор департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОГА Руслан Гречаник.