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    Общество

    Во Львовской области ожидается новый обвал грунта

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    Жителей области предостерегли соблюдать правила безопасности. В площади риска желательно не находиться, отметил директор департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОГА Руслан Гречаник.
    Обвал грунта во Львовской области
    Фото со страниц Андрея Кульчинского в facebook

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Во Львовской области ситуация с проседанием поверхности земли неподалеку от автотрассы, которая ведет к курортному Трускавцу, не является угрожающей, однако прогнозируются новые обвалы грунта, обусловленные природными факторами, сообщил во время брифинга директор департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОГА Руслан Гречаник.

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    "Ситуация с проседанием поверхности не является угрожающей, однако, предостерегаем жителей области соблюдать правила безопасности. В площади риска, где образовалась полость, и ориентировочно в окружности 50 метров, желательно не находиться, поскольку поверхность будет сдвигаться естественно, то есть будут дополнительные сдвиги", — отметил Гречаник.

    Как отметил во время брифинга начальник Государственной экологической инспекции во Львовской области Николай Маланич, "сдвиг был прогнозируемый".

    "Сдвиг был прогнозируемый и произошел из-за невыполнения предписаний предприятием ПАО "Стебницкое горно-химическое предприятие "Полиминерал". Госинспекция в течение трех лет выносит предписания и мониторит ситуацию. Данное предприятие не выполняет требований предусмотренных договорами. Все материалы направлены в правоохранительные органы, Фонд государственного имущества, прокуратуру и службу безопасности", — рассказал Маланич.

    Напомним, во Львовской области произошло землетрясение.

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