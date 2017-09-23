В Мексике новое землетрясение: сигнал тревоги выгнал жителей Мехико из домов

КИЕВ, 23 сен – РИА Новости Украина. В Мексике в субботу, 23 сентября, произошло новое землетрясение магнитудой 6,1. Сигнал тревоги, предупреждающей о землетрясении, рано утром выгнал жителей Мехико из домов на улицы.

Обычно местные жители, привычные к подземным толчкам, массово жилые дома не покидают, но теперь, напуганные недавним мощным ударом стихии, на улицы выбежали многие.

Причем значительное число их было в пижамах, домашних тапочках и даже босиком, так как ранним утром люди еще не были одеты и выбегали, в чем были. При этом сами подземные толчки в этот раз в Мехико почти не ощущались.

Напомним, в минувший вторник землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике. Мощные толчки землетрясения на юге страны дошли и до Мехико, где разрушено 44 дома, всего погибло, по последним данным, 295 человек.