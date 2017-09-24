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    У берегов Мексики произошло мощное землетрясение

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    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике (223)

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    Подземные толчки зафиксированы в 10.06 по времени UTC. Эпицентр находился в 51 километре к югу от города Паредон в штате Чьяпас. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.
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    @Reforma

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Мексики, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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    Подземные толчки зафиксированы в 10.06 по времени UTC. Эпицентр находился в 51 километре к югу от города Паредон в штате Чьяпас. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

    Ранее в Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC. Мощные толчки на юге Мексики дошли и до Мехико, где разрушено 44 дома. Впоследствии сообщалось о еще двух землетрясениях магнитудой 5,8 и 6,1. Жертвами стихи, по последним данным, стали 305 человек.

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