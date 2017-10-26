Выяснилось, когда в Украину прибудут помилованные заместители главы Меджлиса

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. В пятницу в 13.50 в Киев прибудет самолет с заместителями председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра информационной политики Эмине Джеппар (Джапарова).

"Пресс-конференция освобожденных заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза состоится завтра — 27 октября в 14.00 в аэропорту "Борисполь" в пресс-холле терминала "D" (нережимная зона)", — говорится в заметке.

Как сообщалось ранее, заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в Крыму, выдали турецкой стороне.