Стало известно об условиях в СИЗО, где сидит водитель Lexus Зайцева

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. В камере вместе с подозреваемой в гибели 5 человек в ДТП в Харькове Еленой Зайцевой находятся еще 10 женщин.

Об этом сообщили в пенитенциарной службе.

"Водитель Lexus Елена Зайцева содержится в государственном учреждении "Харьковское учреждение исполнения наказаний (№27)" с 20 октября 2017 года на основании постановления Киевского районного суда Харькова. Зайцева находится в камере, где содержатся женщины, которые ранее не осуждались, и приговор в отношении которых не вступил в законную силу. В настоящее время в камере с Зайцевой содержится 10 женщин", — цитирует 057.ua пресс-секретаря пенитенциарной службы Ольгу Кузнецову.

По словам Кузнецовой, камера оборудована центральным отоплением, водоснабжением, водоотведением, необходимой мебелью. Есть отделенный санузел и телевизор.

Кузнецова также заявила, что те фотографии камеры розового цвета, которые недавно появились в сети, сделаны 4 года назад и уже не соответствуют действительности.

dozor.kharkov.ua СИЗО, в котором будет находиться Елена Зайцева

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

В пятницу суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.