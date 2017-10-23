В Украине продолжается похолодание

Karl-Josef Hildenbrand / dpa /

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют на понедельник, 23 октября, в Украине прохладную погоду, во многих регионах температура ночью уже опустилась ниже нуля, сообщает прогноз Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, на западе будет сильный дождь. Температура днем 7-10 градусов тепла.

На севере обещают переменную облачность без осадков. Днем температура 5-7 градусов тепла.

В центре также переменная облачность без осадков, днем 6-8 градусов тепла.

На востоке синоптики в понедельник предвещают сухую погоду, днем 5-11 градусов тепла.

На юге также без осадков, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла.

В Киеве 23 октября переменная облачность без осадков. Днем синоптики обещают температуру 5-7 градусов тепла.

Напомним, после "бабьего лета" в Украину пришли похолодания, вскоре, по данным синоптиков, должен пойти снег.