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    Общество

    В Украине продолжается похолодание

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    В некоторых областях Украины в понедельник пройдут сильные дожди. А столице в этот день сухо, но прохладно. Днем синоптики обещают температуру 5-7 градусов тепла.
    Заморозки
    Karl-Josef Hildenbrand / dpa /

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют на понедельник, 23 октября, в Украине прохладную погоду, во многих регионах температура ночью уже опустилась ниже нуля, сообщает прогноз Укргидрометцентра.

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    По данным синоптиков, на западе будет сильный дождь. Температура днем 7-10 градусов тепла.

    На севере обещают переменную облачность без осадков. Днем температура 5-7 градусов тепла.

    В центре также переменная облачность без осадков, днем 6-8 градусов тепла.

    На востоке синоптики в понедельник предвещают сухую погоду, днем 5-11 градусов тепла.

    На юге также без осадков, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла.

    В Киеве 23 октября переменная облачность без осадков. Днем синоптики обещают температуру 5-7 градусов тепла.

    Напомним, после "бабьего лета" в Украину пришли похолодания, вскоре, по данным синоптиков, должен пойти снег.

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