наверх
08.10.201722:26
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    На вече в Николаеве собрались 2 тысячи человек

    (обновлено: )48141
    По данным полиции, на главной площади города собрались около 2 тысячи горожан, патрульная полиция совместно с другими подразделениями охраняли покой граждан и следили за соблюдением норм общественного порядка.
    На вече в Николаеве собрались 2 тысячи человек
    facebook.com/mykolaivpolice/

    КИЕВ, 8 окт  — РИА Новости Украина. В Николаеве 2 тысячи человек приняли участие в массовых мероприятиях в центре города, сообщает пресс-служба Патрульной полиции города Николаева в Facebook.

    Александр Сенкевич
    Новости N
    Первый в истории импичмент. Как сняли мэра Николаева

    Читайте также: Политическая активность под дудку США. Эксперты подвели итоги недели

    "Сегодня патрульные обеспечили охрану общественного порядка во время массовых мероприятий", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, на главной площади города собрались около 2 тысячи горожан, патрульная полиция совместно с другими подразделениями охраняли покой граждан и следили за соблюдением норм общественного порядка.

    Как сообщалось ранее, в центре города проходило вече в поддержку мэра Александра Сенкевича, отправленного в отставку.

    facebook.com/mykolaivpolice/
    На вече в Николаеве собрались 2 тысячи человек

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СБУ. Архивное фото
    Культурная война в Украине: разборки во Львове
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Порошенко о подписанной им пенсионной реформе
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Митинг за единую Испанию в Барселоне
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись