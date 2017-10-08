На вече в Николаеве собрались 2 тысячи человек

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. В Николаеве 2 тысячи человек приняли участие в массовых мероприятиях в центре города, сообщает пресс-служба Патрульной полиции города Николаева в Facebook.

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"Сегодня патрульные обеспечили охрану общественного порядка во время массовых мероприятий", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на главной площади города собрались около 2 тысячи горожан, патрульная полиция совместно с другими подразделениями охраняли покой граждан и следили за соблюдением норм общественного порядка.

Как сообщалось ранее, в центре города проходило вече в поддержку мэра Александра Сенкевича, отправленного в отставку.