Отставка мэра Николаева. Сотни сторонников проводят вече

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Вече в поддержку мэра Александра Сенкевича, отправленного в отставку, проходит на главной площади города Соборной в воскресенье; несмотря на дождь, люди не расходятся.
Городской совет Николаева 5 октября отправил в отставку мэра Сенкевича на внеочередной сессии горсовета, выразив ему недоверие.
Читайте также: Политическая активность под дудку США. Эксперты подвели итоги недели
Перед началом мероприятия на Соборной поставили две палатки, в которых собирают подписи людей в поддержку постановления о перевыборах Николаевского горсовета, сообщает "Преступности.нет".
В вече принимают участие несколько сотен человек.
Перед собравшимися выступил Сенкевич, который также заявил, что намерен обратиться в Верховную Раду с просьбой провести перевыборы городского головы и городского совета.
"Почему мы сегодня здесь собрались? Мы собрались не для того, чтобы поддержать конкретного человека — Сенкевича, мы пришли сюда, чтобы отстоять свое право выбирать и когда мы говорим, что мы выбрали то и то, то нас должны слушать, а не говорить: "Нет, ребята, не разрешим, мы выберем за вас", — сказал он.
Поддержать Сенкевича приехали ряд депутатов Верховной Рады.