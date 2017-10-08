Отставка мэра Николаева. Сотни сторонников проводят вече

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Вече в поддержку мэра Александра Сенкевича, отправленного в отставку, проходит на главной площади города Соборной в воскресенье; несмотря на дождь, люди не расходятся.

Городской совет Николаева 5 октября отправил в отставку мэра Сенкевича на внеочередной сессии горсовета, выразив ему недоверие.

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Перед началом мероприятия на Соборной поставили две палатки, в которых собирают подписи людей в поддержку постановления о перевыборах Николаевского горсовета, сообщает "Преступности.нет".

В вече принимают участие несколько сотен человек.

news.pn Вече в поддержку Александра Сенкевича, отправленного в отставку с поста мэра Николаева

Перед собравшимися выступил Сенкевич, который также заявил, что намерен обратиться в Верховную Раду с просьбой провести перевыборы городского головы и городского совета.

"Почему мы сегодня здесь собрались? Мы собрались не для того, чтобы поддержать конкретного человека — Сенкевича, мы пришли сюда, чтобы отстоять свое право выбирать и когда мы говорим, что мы выбрали то и то, то нас должны слушать, а не говорить: "Нет, ребята, не разрешим, мы выберем за вас", — сказал он.

news.pn Вече в поддержку Александра Сенкевича (на фото), отправленного в отставку с поста мэра Николаева

Поддержать Сенкевича приехали ряд депутатов Верховной Рады.