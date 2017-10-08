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    Политика

    Отставка мэра Николаева. Сотни сторонников проводят вече

    (обновлено: )39441
    В вече принимают участие несколько сотен человек, несмотря на дождь. Перед началом мероприятия на Соборной поставили две палатки, в которых собирают подписи людей в поддержку постановления о перевыборах Николаевского горсовета.
    Вече в поддержку Александра Сенкевича, отправленного в отставку с поста мэра Николаева
    news.pn

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Вече в поддержку мэра Александра Сенкевича, отправленного в отставку, проходит на главной площади города Соборной в воскресенье; несмотря на дождь, люди не расходятся.

    Александр Сенкевич
    Новости N
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    Городской совет Николаева 5 октября отправил в отставку мэра Сенкевича на внеочередной сессии горсовета, выразив ему недоверие. 

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    Перед началом мероприятия на Соборной поставили две палатки, в которых собирают подписи людей в поддержку постановления о перевыборах Николаевского горсовета, сообщает "Преступности.нет".

    В вече принимают участие несколько сотен человек.

    news.pn
    Вече в поддержку Александра Сенкевича, отправленного в отставку с поста мэра Николаева

    Перед собравшимися выступил Сенкевич, который также заявил, что намерен обратиться в Верховную Раду с просьбой провести перевыборы городского головы и городского совета.

    "Почему мы сегодня здесь собрались? Мы собрались не для того, чтобы поддержать конкретного человека — Сенкевича, мы пришли сюда, чтобы отстоять свое право выбирать и когда мы говорим, что мы выбрали то и то, то нас должны слушать, а не говорить: "Нет, ребята, не разрешим, мы выберем за вас", — сказал он.

    news.pn
    Вече в поддержку Александра Сенкевича (на фото), отправленного в отставку с поста мэра Николаева

    Поддержать Сенкевича приехали ряд депутатов Верховной Рады.

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