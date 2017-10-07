Ополченцы передали делегации Нидерландов человеческие останки с рейса МН17

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. СММ ОБСЕ заявляет, что ополченцы Донбасса передали делегации из Нидерландов человеческие останки, предположительно с потерпевшего крушение летом 2014 самолета "Малайзийских авиалиний" (рейс МН17).

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"Команда СММ способствовала передаче, предположительно, человеческих останков и обломков самолета рейса МН17 членами "ДНР" делегации из Нидерландов. Передача прошла без инцидентов", — говорится в отчете миссии.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области.

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Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) — граждане Нидерландов.