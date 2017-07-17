Дайте правду по Боингу! На месте падения МН17 прошли траурные мероприятия

В понедельник, 17 июля, исполнилось три года со дня крушения Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", который разбился в Донбассе. Сегодня в Украине и Нидерландах прошли акции в память о жертвах этой трагедии. Люди требовали выявить и наказать виновных в этой аварии.
Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.
Ранее МИД Нидерландов сообщил, что суд по делу о крушении в Донецкой области в июле 2014 года малайзийского самолета Boeing рейса MH17 пройдет в этой стране. Большинство жертв крушения являлись подданными Нидерландов. Круг подозреваемых пока не определен.
Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.
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