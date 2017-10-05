ДНР заявила о новых доказательствах причастности Киева к крушению МН17

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что располагает новыми данными, подтверждающими пуск ракеты "Бук", сбившей Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", с подконтрольной Киеву территории.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

"Следствие располагает новыми данными, подтверждающими факт пуска ракеты ЗРК "Бук" из окрестностей поселка Зарощинское Шахтерского района, который на момент авиакатастрофы находился под контролем украинской армии", — передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на генпрокуратуру.

Как заявил начальник следственного управления надзорного органа Роман Белоус, к инциденту могут быть причастны военнослужащие 156-го зенитного ракетного полка ВС Украины.