Над Украиной зафиксировали повышенный уровень концентрации рутения

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Измерительные комплексы Украины и стран Евросоюзе зафиксировали в воздухе повышение радиоизотопа "Рутения-106", сообщает Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности.

"Последние несколько дней, в воздухе, измерительными комплексами АЭС АСКРО (автоматическая система контроля радиационной обстановки), украинского гидрометеорологического центра и специализированными подразделениями радиационного мониторинга в Швейцарии, Польше, Италии, Германии, Австрии, Чехии, Франции был зарегистрирован радиоизотоп Рутения "Рутений-106" в виде аэрозоля", — говорится в сообщении.

Как уточняет "Укринформ", по данным специалистов, концентрация в Киеве составляет 1-2,2 мБк/м3. Допустимая концентрация данного изотопа составляет 500 мБк/м3. Таким образом, концентрация "Рутения-106" в Киеве существенно ниже допустимого уровня, хотя при нормальных условиях данный изотоп не фиксируется вообще. По оценкам, рост концентрации изотопа радионуклида произошел в первых числах октября.

"На сегодняшний день можно утверждать, что происшествие не связано с работой АЭС Украины, поскольку при любом радиационном выбросе на энергоблоках АЭС в окружающей среде регистрировались бы, в первую очередь, радиоизотопы йода, цезия и радиоактивных инертных газов, что на данный момент не фиксируется", — отмечают в центре ядерной и радиационной безопасности.

Специалисты уверяют, что ситуацию пока можно назвать контролируемой, но требующей проведения широкомасштабных исследований с привлечением специализированных подразделений радиационной безопасности. По мнению экспертов Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, воздействие на здоровье украинцев данного инцидента можно считать минимальным.

Читайте также — Эксперт: Донбасс на грани экологического катаклизма

"Рутений-106" используется в медицинской отрасли при лечении онкозаболеваний глаз. Также этот изотоп применяют в качестве эталонного источника при поверке приборов радиационного контроля и в топливных элементах спутников. По своей радиотоксичности "Рутений-106" находится в одном ряду с "Цезием-137".

Ранее сообщалось, что в акватории Каховского водохранилища между селами Каиры и Васильевка (Херсонская область) затонула самоходная баржа, с которой в воду вылились нефтепродукты.