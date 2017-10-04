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    Общество

    Каждый третий украинец продолжает посещать "ВКонтакте" - исследование

    (обновлено: )7
    В сентябре соцсеть "ВКонтакте" покинула первую десятку самых популярных сайтов среди украинцев. Среди запрещенных в Украине сайтов значительный рост за указанный период показал Yandex.ua.
    Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Каждый третий украинец по-прежнему продолжает посещать запрещенную в стране соцсеть "ВКонтакте". Об этом свидетельствуют данные Kantar TNS CMeter, опубликованные на сайте компании.

    В то же время, как отмечается, в сентябре соцсеть "ВКонтакте" покинула первую десятку самых популярных сайтов среди украинцев.

    Согласно исследованию, у американского сервиса Facebook стабилизировался охват и за ним прочно закрепилась третья позиция рейтинга. Среди запрещенных в Украине сайтов значительный рост за указанный период показал Yandex.ua.

    Также увеличение охвата наблюдается у сайта Wikipedia, который благодаря этому переместился с шестой позиции и в сентябре закрывает первый топ-5.

    Полный сентябрьский топ-25 самых популярных сайтов в Украине выглядит следующим образом:

    данные Kantar TNS CMeter
    Топ-25 самых популярных сайтов в Украине в сентябре

    Данные Kantar TNS CMeter, интернет-пользователи в возрасте 14-70 лет, n = 5000. Исследование CMeter объединяет данные из трех источников.

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    В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

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