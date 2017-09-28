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    Общество

    В Украине намерены снизить скорость автомобилей перед "зебрами"

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    По заключению международных экспертов, "пешеход, сбитый автомобилем на скорости 60 км/ч имеет шанс выжить только в 30% случаев, а на скорости 50 км/ч шанс выжить увеличивается вдвое - до 60%".
    Автомобильная дорога в Украине. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 сен – РИА Новости Украина. Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует ввести требование по уменьшению скорости автомобилей перед наземными пешеходными переходами до 50 км/ч, говорится в сообщении "Укравтодора".

    Автоюрист Владимир Караваев
    Владимир Караваев, facebook
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    Такое требование содержится в рекомендации международной консалтинговой компании COWI по вопросам дорожной безопасности и Европейского инвестиционного банка.

    Это позволит снизить аварийность на дорогах и, как следствие, сохранить жизнь и здоровье граждан.

    Основными проблемами в Украине, по выводам международных экспертов, остаются высокий лимит скорости в населенных пунктах — 60, 90 и 110 км/ч, высокая фактическая скорость, свободный доступ пешеходов к дорогам (даже на дорогах с 4-6 полосами), отсутствие в населенных пунктах тротуаров и движение пешеходов по обочине, большое количество переходов в одном уровне и мало переходов в разных уровнях.

    Приоритетным направлением страхования пешеходов на дорогах является уменьшение скорости на наземных пешеходных переходах — до 50 км/ч и меньше.

    По заключению международных экспертов, "пешеход, сбитый автомобилем на скорости 60 км/ч имеет шанс выжить только в 30% случаев, а на скорости 50 км/ч шанс выжить увеличивается вдвое — до 60%".

    Среди основных рекомендаций международных аудиторов по безопасности — сдерживание потока в населенных пунктах (уменьшение скорости, количество и ширина полос), принятие принципиального решения по регулированию смешанного потока в населенных пунктах, определение приоритетности движения (отсутствие прямого доступа, ограждения в населенных пунктах).

    Ранее исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак предложил ввести плату за проезд грузовых транспортных средств по дорогам страны.

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