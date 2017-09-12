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    Общество

    Украинской соцсети Woolik не будет - разработчики пошутили

    (обновлено: )18550
    По данным СМИ, им пришло письмо, что проект Woolik "задумывался группой разработчиков как шутка над украинцами и украинскими СМИ".
    Работа за компьютером
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Новая украинская соцсеть Woolik оказалась шуткой разработчиков, передает во вторник украинское агентство LIGA.net.

    Ранее разработчики на своей странице в Facebook сообщили, что Woolik будет иметь "роскошную функциональность".

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    "Сайт новой украинской социальной сети Woolik перестал работать. С адреса woolikdev@gmail.com, с которого соцсеть вела коммуникацию, журналисту LIGA.net пришло письмо, что проект "задумывался группой разработчиков как шутка над украинцами и украинскими СМИ", — говорится в сообщении агентства.

    Агентство также приводит выдержки из письма, где содержится призыв заканчивать "с пиаром Woolik" и которое подписано "группа шутников".

    Открывавшийся ранее сайт Woolik уже не работает.

    Ранее в Украине запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Команда программистов из канадской компании StartupSoft, занимающейся разработкой программного обеспечения, предложила создать украинскую соцсеть Ukrainians, регистрация в ней была открыта в начале июня. Позже стало известно, что Ukrainians прекращает работу.

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