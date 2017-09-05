Разработчики украинской соцсети сообщили о завершении проекта

Скриншот Ukrainians

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Недавно созданная украинская социальная сеть Ukrainians прекратила свое существование, следует из сообщения соучредителя проекта Александры Струмчинской на ее странице в Facebook.

"Меня поставили перед фактом, что разработка украинской социальной сети прекращается. Мне очень жаль, и я откровенно прошу прощения и благодарю всех пользователей, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта", — написала она.

Александра Струмчинская/Facebook, 4 сентября 2017

При этом Струмчинская добавила, что разработчики отказались дорабатывать соцсеть и передавать ее кому-либо другому.

"Руководство компании разработчиков (соучредители соцсети) отказались не только от самостоятельной разработки, но и от возможности ее передачи любой другой стороне, которая смогла бы помочь мне выполнить обещанное", — сообщила она.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в Украине запрещен доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекс" и Mail.ru.

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После этого появилась информация, что канадская компания StartupSoft, объединяющая 30 программистов, и украинка Александра Струмчинская начали создавать украинскую социальную сеть Ukrainians.

По состоянию на утро 5 сентября в соцсети зарегистрированы 396 тысяч 337 пользователей.