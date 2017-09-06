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    В школах Черкасской области вводят уроки польского языка

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    Спрос на изучение польского языка формируют родители детей, которые ездят в Польшу на заработки. По подсчетам, от 10 до 25% жителей Черкасской области трудоспособного возраста хотя бы раз ездили на заработок в Польшу.
    Школа
    RIA News Антон Уницын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В Черкасской области выросло число желающих школьников изучать польский язык, пишет издание "Вечерние Черкассы".

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    По словам начальника районного отдела образования Ларисы Коваль, раньше польский изучали только в городской школе №2, а с нового года будут изучать в санаторной школе-интернат и Корсунской школе.

    "Спрос на этот язык постоянно растет. Многие выпускники поступают учиться в польские вузы. Сначала думали пригласить в район польского волонтера. Однако не сложилось. Поэтому принялись искать учителей здесь. Сейчас уже имеем двух педагогов", — отмечает Коваль.

    Директор Тальновской школы №2 Тарас Солошенко говорит, что школу выручила бывшая выпускница.

    "В университете Черкасс она изучала романо-германскую филологию. Польская шла дополнительно. Прошлого года решили попробовать — ввели польский язык как факультатив для 5-6 классов. В городе пошел мгновенный ажиотаж. Значит, попали в яблочко с запросом. Желающих оказалось больше чем ожидали. Я посещал несколько уроков. Речь мне понравилась, аж заслушался, как учительница говорит. С этого года польский изучать как курс по выбору. То есть она войдет в официального учебного плана. В позапрошлом году поехали учиться в Польшу трое наших выпускников. В этом году — двое. И это при том, что эти дети польский не учили", — говорит директор.

    Спрос формируют родители детей, которые ездят в Польшу на заработки. По подсчетам, от 10 до 25% жителей Черкасской области трудоспособного возраста хотя бы раз ездили на заработок в Польшу. По официальным данным, в районном центре занятости находится на учете 342 человека. Это самый низкий показатель за последние годы. Большинство из безработных давно трудоустроилась в Польше. В последнее время резко возросло количество украинских студентов, которые уехали учиться в польские вузы.

    Ранее сообщалось, что украинцы в Польше существенно увеличили число запросов на пребывание.

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