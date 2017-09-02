Польша построит забор на границе с Украиной

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Польша планирует соорудить вдоль границы с Украиной и Белоруссией ограду, цель которой — предотвращение миграции диких кабанов, переносчиков африканской чумы свиней, сообщил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель.

"Стоимость забора — это 130 млн злотых (30 млн евро). Министерство финансов обещает выделить такую сумму. Длина ограждения — 729 километров", — передает "Польское радио".

Также отмечается, что Польская охотничья организация обязана до 30 ноября уменьшить количество диких кабанов на территории, находящейся под угрозой появления АЧС, до 0,1 особи на один квадратный километр.

Напомним, ранее в 20 населенных пунктах в девяти областях Украины ввели карантин из-за вируса африканской чумы свиней.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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