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    Общество

    Солнечный сентябрь: в Украине снова жарко

    (обновлено: )26710
    Почти на всей территории Украины в воскресенье, 3 сентября, ожидается солнечная погода. Только в западных регионах пройдут дожди с грозами.
    Осень в Киеве
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В воскресенье, 3 сентября, ожидается солнечная погода на большей части территории Украины, информирует Гидрометцентр.

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    Как прогнозируют синоптики, дожди пройдут только в западных областях. 

    В Киеве синоптики обещают солнечную погоду, воздух прогреется до 27 градусов тепла.

    На западе ожидается дожди с грозами, столбец термометра днем достигнет отметки +27 градусов. 

    На остальной части территории Украины будет солнечная погода. На востоке от 24 до 26 градусов тепла, на севере ожидается до 26 градусов тепла.

    На юге жарко, до 30 градусов тепла. В центральных регионах также установится теплая погода: днем от 26 до 28 градусов тепла.

    Напомним, в последние недели в Украине немного спала жара.

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