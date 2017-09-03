Солнечный сентябрь: в Украине снова жарко

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В воскресенье, 3 сентября, ожидается солнечная погода на большей части территории Украины, информирует Гидрометцентр.

Как прогнозируют синоптики, дожди пройдут только в западных областях.

В Киеве синоптики обещают солнечную погоду, воздух прогреется до 27 градусов тепла.

На западе ожидается дожди с грозами, столбец термометра днем достигнет отметки +27 градусов.

На остальной части территории Украины будет солнечная погода. На востоке от 24 до 26 градусов тепла, на севере ожидается до 26 градусов тепла.

На юге жарко, до 30 градусов тепла. В центральных регионах также установится теплая погода: днем от 26 до 28 градусов тепла.

Напомним, в последние недели в Украине немного спала жара.