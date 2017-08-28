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    Общество

    В понедельник Украина отдохнет от жары

    (обновлено: )77
    На большей территории Украины в понедельник будет без осадков, температура до 22 градусов тепла. В Киеве будет прохладно, но также без дождей.
    Карпатские горы
    RIA News Фред Гринберг | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В понедельник, 28 августа, на большой части территории Украины будет все еще жарко, информирует Гидрометцентр.

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    На востоке и юге Украины температура воздуха прогреется до 30 градусов и даже выше. В этих регионах ожидаются кратковременные дожди.

    На западе без осадков, температура воздуха — до 22 градусов тепла.

    На севере Украины синоптики обещают также ясную и прохладную погоду, днем температура — до 19 градусов тепла.

    В Киеве в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем — 20 градусов тепла. 

    Напомним, ночью на понедельник Киев поливало дождями с сильными грозами.

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