В понедельник Украина отдохнет от жары

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В понедельник, 28 августа, на большой части территории Украины будет все еще жарко, информирует Гидрометцентр.

На востоке и юге Украины температура воздуха прогреется до 30 градусов и даже выше. В этих регионах ожидаются кратковременные дожди.

На западе без осадков, температура воздуха — до 22 градусов тепла.

На севере Украины синоптики обещают также ясную и прохладную погоду, днем температура — до 19 градусов тепла.

В Киеве в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем — 20 градусов тепла.

Напомним, ночью на понедельник Киев поливало дождями с сильными грозами.