КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Техас ожидает продолжение сильных дождей и наводнений после того, как ураган "Харви" обрушился на побережье южного штата США, заявил на пресс-конференции губернатор Техаса Грэг Эббот.

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С Мексиканского залива "Харви" обрушился на побережье, будучи ураганом с силой в 4 балла по пятибалльной шкале. В субботу же он ослаб до уровня тропического шторма, а максимальная скорость ветра на настоящий момент составляет около 64 километров в час.

По словам Эббота, в настоящий момент в Техасе образовался "треугольник проходящих дождей", который затрагивает, в частности, такие города, как Хьюстон, Корпус Кристи и Виктория. "Части этих областей будут подвержены чрезвычайно сильным дождям, которые приведут к еще большим наводнениям", — сказал губернатор, призвав жителей в этой связи держаться подальше от дороги.

Он отметил, что "Техас должен быть готов к еще большему количеству осадков сегодня ночью". Эббот назвал обрушившийся на Техас дождь "историческим", если и "не рекордным за все время".

На помощь штату призваны 3 тысячи членов нацгвардии. Многих эвакуированных людей в настоящее время размещают во временных убежищах. В штате закрыты сотни автомагистралей.

"Процесс восстановления (штата после "Харви") уже начался. Как только шторм начнет покидать штат Техас, мы будем действовать очень агрессивно в плане процесса восстановления. Процесс восстановления будет долгим, но это то, что мы сможем сделать, поскольку у нас есть очень эффективный федеральный партнер, который работает со штатом Техас", — добавил губернатор.

Он также сообщил, что видел сообщения о погибших, однако не может подтвердить данный факт, а также то, что их гибель была связана со штормом. Ранее газета New York Times сообщила, что число жертв урагана "Харви" в американском штате Техас увеличилось до пяти человек.

Национальная метеослужба (NWS) сообщила, что тропический шторм "Харви" привел к катастрофическим наводнениям в одном из крупнейших городов американского штата Техас Хьюстоне в воскресенье. "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.