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23.08.201709:22
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    Общество

    Погода в среду: по всей Украине пройдут дожди

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    Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, в Киеве ожидается от 17 до 19 градусов тепла днем и от 12 до 14 градусов ночью. В столице также прогнозируют дождь.
    Ковель после сильного ливня
    Олег Котик, facebook

    КИЕВ, 23 авг – РИА Новости Украина. В среду, 23 августа, по всей территории Украины прогнозируют дожди, температура до +25 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Температура на западе днем составит 16-20 градусов тепла, ночью – 9-12 градусов.

    На востоке столбик термометра покажет днем от 23 до 25 градусов тепла, ночью – 15-18 с отметкой плюс. В центральных областях днем ожидается от +17 до +20, ночью – от +13 до +15.

    На севере днем прогнозируют от +17 до +22, ночью 10-16 градусов. На юге Украины днем воздух прогреется от 22 до 25 градусов тепла и от 13 до 16 градусов – ночью.

    В Киеве ожидается от 17 до 19 градусов тепла днем и от 12 до 14 градусов ночью. В столице также прогнозируют дождь.

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