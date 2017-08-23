Погода в среду: по всей Украине пройдут дожди

КИЕВ, 23 авг – РИА Новости Украина. В среду, 23 августа, по всей территории Украины прогнозируют дожди, температура до +25 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Температура на западе днем составит 16-20 градусов тепла, ночью – 9-12 градусов.

На востоке столбик термометра покажет днем от 23 до 25 градусов тепла, ночью – 15-18 с отметкой плюс. В центральных областях днем ожидается от +17 до +20, ночью – от +13 до +15.

На севере днем прогнозируют от +17 до +22, ночью 10-16 градусов. На юге Украины днем воздух прогреется от 22 до 25 градусов тепла и от 13 до 16 градусов – ночью.

В Киеве ожидается от 17 до 19 градусов тепла днем и от 12 до 14 градусов ночью. В столице также прогнозируют дождь.