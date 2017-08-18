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18.08.201709:44
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    Общество

    Погода в Украине: жара и без осадков

    (обновлено: )115
    По информации Гидрометцентра, в пятницу в стране будет жаркая погода, температура ночью 14-19 °, на юге до 22 °, днем ​​29-34 °, осадков не предвидится.
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    Думская.net

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В пятницу, 18 августа, по всей территории Украины будет сухо и жарко, сообщает Гидрометцентр.

    Водопад на Ланжероне после дождя
    Канал Культурометр Одессы на
    Одесская Венеция. Набережная Ланжерон "поплыла" после дождя

    Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 14-19 °, на юге до 22 °, днем ​​29-34 °; в Карпатах ночью 10-15 °, днем ​​19-24 °.

    В Киеве солнечная и жаркая погода. Температура ночью 17-19 °, днем ​​31-33 °.

    В Львове 18 августа без осадков. Температура ночью 14-16 °, днем ​​30-32 °.

    В Одессе солнечная погода. Температура ночью около 20 °, днем ​​31-33 °.

    В Харькове в пятницу, 18 августа, жарко. Температура ночью 16-18 °, днем ​​31-33 °.

    В Днепре солнечно и без осадков. Температура ночью 18-20 °, днем ​​31-33 °.

    В Карпатах осадков не будет. Температура ночью 13-18 °, днем ​​17-22 °.

    УкрГМЦ,facebook
    Карта погоды на 18 августа

    Напомним, в последние дни погода в Украине нестабильна — жара сменяется дождями и наоборот.

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