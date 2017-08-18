Погода в Украине: жара и без осадков

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В пятницу, 18 августа, по всей территории Украины будет сухо и жарко, сообщает Гидрометцентр.

Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 14-19 °, на юге до 22 °, днем ​​29-34 °; в Карпатах ночью 10-15 °, днем ​​19-24 °.

В Киеве солнечная и жаркая погода. Температура ночью 17-19 °, днем ​​31-33 °.

В Львове 18 августа без осадков. Температура ночью 14-16 °, днем ​​30-32 °.

В Одессе солнечная погода. Температура ночью около 20 °, днем ​​31-33 °.

В Харькове в пятницу, 18 августа, жарко. Температура ночью 16-18 °, днем ​​31-33 °.

В Днепре солнечно и без осадков. Температура ночью 18-20 °, днем ​​31-33 °.

В Карпатах осадков не будет. Температура ночью 13-18 °, днем ​​17-22 °.

УкрГМЦ,facebook Карта погоды на 18 августа

Напомним, в последние дни погода в Украине нестабильна — жара сменяется дождями и наоборот.