В воскресенье жара снова сменится на дожди и грозы

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. В Украине на смену жаркой погоде днем в воскресенье придут сильные дожди, грозы и даже град, сообщили в Укргидрометцентре.

Первыми ощутят на себе осадки жители западных областей. В воскресенье температура там продержится в пределах от 23 до 26 градусов. В остальной части Украины будет немного жарче — от 31 до 36 градусов тепла.

14 августа чрезвычайная пожарная опасность еще будет сохраняться в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Ранее в ГСЧС сообщили, что в Киеве из-за жары, которая не спадает вот уже который день, превышен уровень загрязнения воздуха.