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    Общество

    В воскресенье жара снова сменится на дожди и грозы

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (176)

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    Первыми ощутят на себе осадки жители западных областей. В воскресенье температура там продержится в пределах от 23 до 26 градусов. В остальной части Украины будет немного жарче - от 31 до 36 градусов тепла.
    Ливень в Киеве.
    УНИАН

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. В Украине на смену жаркой погоде днем в воскресенье придут сильные дожди, грозы и даже град, сообщили в Укргидрометцентре.

    Непогода в Николаеве
    novosti-n.org
    Грозы после жары: затопленный Николаев, ураган в Херсонской области

    Первыми ощутят на себе осадки жители западных областей. В воскресенье температура там продержится в пределах от 23 до 26 градусов. В остальной части Украины будет немного жарче — от 31 до 36 градусов тепла.

    14 августа чрезвычайная пожарная опасность еще будет сохраняться в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях.

    Ранее в ГСЧС сообщили, что в Киеве из-за жары, которая не спадает вот уже который день, превышен уровень загрязнения воздуха.

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