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    Погода в Украине: в трех областях объявлено штормовое предупреждение

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (186)

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    По данным Укргидрометцентра, в воскресенье ночью в Волынской, Львовской и Закарпатской областях могут пройти сильные ливни. Также прогнозируется дождь с грозой и градом в Карпатах.
    Природа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В Волынской, Львовской и Закарпатской областях в связи с ухудшением погодных условий на воскресенье, 20 августа, объявлено штормовое предупреждение, сообщает Укргидрометцентр.

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    "20 августа ночью в Волынской, Львовской и Закарпатской, днем в западных областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы до 17-22 м/с", – говорится в сообщении.

    Синоптики также предупреждают о сильном дожде с грозой и градом в Карпатах.

    Напомним, в последние дни в Украине стояла очень жаркая погода без осадков.

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