Погода в Украине: в трех областях объявлено штормовое предупреждение

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В Волынской, Львовской и Закарпатской областях в связи с ухудшением погодных условий на воскресенье, 20 августа, объявлено штормовое предупреждение, сообщает Укргидрометцентр.

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"20 августа ночью в Волынской, Львовской и Закарпатской, днем в западных областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы до 17-22 м/с", – говорится в сообщении.

Синоптики также предупреждают о сильном дожде с грозой и градом в Карпатах.

Напомним, в последние дни в Украине стояла очень жаркая погода без осадков.