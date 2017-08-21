Погода в Украине: дожди, грозы и шквалы

КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Во вторник, 22 августа, в Украине пройдут кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, лишь ночью в западных и восточных областях без осадков.

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Ветер преимущественно северо-западный, в восточной части юго-восточный, 7-12 м/с.

Погода в Украине 22 августа

Температура воздуха ночью в западных областях +10 +15, на остальной территории +15 +20. Днем +10 — +25 восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях до +31.

В Киеве и области пройдут кратковременные дожди, грозы, температура воздуха ночью +18 +20, днем+20 +22.

Напомним, в последние дни в Украине стояла очень жаркая погода без осадков.