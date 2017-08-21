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    Погода в Украине: дожди, грозы и шквалы

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (191)

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    Как отмечается, лишь ночью в западных и восточных областях без осадков. В Киеве и области пройдут кратковременные дожди, грозы, температура воздуха ночью +18 +20, днем +20 +22.
    Непогода. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Во вторник, 22 августа, в Украине пройдут кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, лишь ночью в западных и восточных областях без осадков.

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    Ветер преимущественно северо-западный, в восточной части юго-восточный, 7-12 м/с.

    Погода в Украине 22 августа

    Температура воздуха ночью в западных областях +10 +15, на остальной территории +15 +20. Днем +10 — +25 восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях до +31.

    В Киеве и области пройдут кратковременные дожди, грозы, температура воздуха ночью +18 +20, днем+20 +22.

    Напомним, в последние дни в Украине стояла очень жаркая погода без осадков.

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