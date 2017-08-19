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    Общество

    Синоптики пообещали резкую смену погоды в Украине

    (обновлено: )21110
    По данным Гидрометцентра, это будет последняя жаркая суббота лета, а уже на следующей неделе в Украину придут дожди, которые принесут с собой похолодание.
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В субботу, 19 августа, в Украине будет солнечно и жарко без осадков, информирует Украинский Гидрометеоцентр.

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    По данным синоптиков, средняя дневная температура по Украине составит 31-34 градуса, а в южных областях — 30-35 градусов.

    Ожидается, что в Киеве днем будет 32-34 градуса, солнечно и без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

    По данным Гидрометцентра, это будет последняя жаркая суббота лета, а уже на следующей неделе в Украину придут дожди, которые принесут с собой похолодание.

    Дневная температура в конце августа составит до 25-26 градусов. 

    Напомним, в последние дни в Украине стояла очень жаркая погода без осадков.

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