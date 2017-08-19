Синоптики пообещали резкую смену погоды в Украине

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В субботу, 19 августа, в Украине будет солнечно и жарко без осадков, информирует Украинский Гидрометеоцентр.

По данным синоптиков, средняя дневная температура по Украине составит 31-34 градуса, а в южных областях — 30-35 градусов.

Ожидается, что в Киеве днем будет 32-34 градуса, солнечно и без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

По данным Гидрометцентра, это будет последняя жаркая суббота лета, а уже на следующей неделе в Украину придут дожди, которые принесут с собой похолодание.

Дневная температура в конце августа составит до 25-26 градусов.

Напомним, в последние дни в Украине стояла очень жаркая погода без осадков.