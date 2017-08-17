В Киеве улицы усиленно заливают водой из-за жары и смога

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Из-за сильной жары и опасного смога "Киевавтодор" в усиленном режиме поливает улицы столицы, сообщает пресс-служба КГГА.

В среднем за сутки дорожники используют для полива 2000-2500 куб. м воды. Такие работы проводятся круглосуточно.

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Полив улиц уменьшает загазованность и негативные последствия от испарений горячего асфальтобетона в воздух.

Из-за высокой жары в Киеве превышен уровень вредных веществ в воздухе, особенно на улицах с интенсивным движением транспорта.

Напомним, в четверг в Украину вернулась сильная жара. В некоторых регионах температура достигла 35-градусной отметки.