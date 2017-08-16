КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Во вторник в Трускавце от жары едва не погиб бегемот "Большого будапештского цирка", сообщает UAnimals на своей странице в Facebook.

"В 14:36 спасателям поступил звонок от руководства цирка с сообщением об ухудшении состояния животного. Сотрудникам ГСЧС пришлось доставить в цирке восемь тонн воды, чтобы спасти бегемота от жары и обезвоживания", — говорится в сообщении.

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