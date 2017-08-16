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    Общество

    В Трускавце от жары едва не погиб бегемот

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (183)

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    По информации общественных активистов UAnimals, сотрудникам ГСЧС пришлось доставить в цирке восемь тонн воды, чтобы спасти бегемота от жары и обезвоживания.
    В Трускавце ГСЧС спасала бегемота от жары
    Facebook UAnimals

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Во вторник в Трускавце от жары едва не погиб бегемот "Большого будапештского цирка", сообщает UAnimals на своей странице в Facebook.

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    "В 14:36 спасателям поступил звонок от руководства цирка с сообщением об ухудшении состояния животного. Сотрудникам ГСЧС пришлось доставить в цирке восемь тонн воды, чтобы спасти бегемота от жары и обезвоживания", — говорится в сообщении.

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    Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Киеве в среду облачно, вечером возможен дождь. Температура воздуха ночью 15-17 тепла, днем ​​25-28 выше нуля. Ветер северо-восточный 2-3 метров в секунду.

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