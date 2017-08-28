С 1 сентября контрольный пункт "Станица Луганская" меняет режим работы

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. С 1 сентября контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" будет работать по измененному режиму работы, сообщает пресс-центр Луганского областного военно-гражданской администрации.

"К сведению граждан. С 1 сентября 2017 КПВВ "Станица Луганская" будет функционировать по следующему режиму работы: с 07:00 до 18:00 (по киевскому времени)", — говорится в сообщении.

Напомним, в летнее время этот КПВВ работал с 6:00 до 20:00.

Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг назвал районы Счастья и Золотого альтернативами "Станице Луганской" для пересечения линии соприкосновения в Донбассе мирными жителями.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.