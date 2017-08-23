наверх
23.08.201716:57
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Сумской области изъяли 14 ящиков безакцизных сигарет производства РФ

    (обновлено: )20
    В Погранслужбе сообщили, что в одном из складских помещений Краснополья обнаружены 14 ящиков безакцизных сигарет марки "Прима Дона" российского производства, сигареты изъяты.
    14 ящиков безакцизных сигарет марки Прима Дона
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители изъяли 14 ящиков безакцизных сигарет марки "Прима Дона" российского производства в складском помещении в поселке Краснополье Сумской области, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    Государственная пограничная служба Украины
    Монгольский дипломат погорел на контрабанде сигарет в Закарпатье

    "Вчера в Краснопольском районе Сумской области сотрудники… Госпогранслужбы и пограничники Сумского отряда совместно с представителями СБУ в одном из складских помещений населенного пункта Краснополье обнаружили 14 ящиков безакцизных сигарет марки "Прима Дона" российского производства… Сейчас сигареты изъяты, продолжаются мероприятия по установлению владельцев табачных изделий", — говорится в сообщении.

    По информации ведомства, совместные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям "Контрабанда" и "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров".

    Сотрудники Службы безопасности Украины задержали партию контрафактных сигарет с временно неподконтрольных Киеву территорий на 1,5 млн грн

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    Минск. Встреча Волкер-Сурков
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Киев готовится ко Дню Независимости Украины
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Полиция на месте теракта в Камбрильсе, к югу от Барселоны
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне