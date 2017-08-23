В Сумской области изъяли 14 ящиков безакцизных сигарет производства РФ

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители изъяли 14 ящиков безакцизных сигарет марки "Прима Дона" российского производства в складском помещении в поселке Краснополье Сумской области, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Вчера в Краснопольском районе Сумской области сотрудники… Госпогранслужбы и пограничники Сумского отряда совместно с представителями СБУ в одном из складских помещений населенного пункта Краснополье обнаружили 14 ящиков безакцизных сигарет марки "Прима Дона" российского производства… Сейчас сигареты изъяты, продолжаются мероприятия по установлению владельцев табачных изделий", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, совместные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям "Контрабанда" и "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров".

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