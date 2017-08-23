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    Общество

    Патрульную полицию Одессы возглавил сын убитого в Донецке депутата

    (обновлено: )23
    Новый глава патрульной полиции Одессы - Юрий Рыбак - отметил, что приоритетными направлениями работы считает повышение уровня безопасности граждан и усиление противодействия уличной преступности.
    Глава Одесской патрульной полиции Юрий Рыбак
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Начальником Управления патрульной полиции Одессы вместо назначен Юрий Рыбак, сын убитого в апреле 2014 года в Донецке депутата Горловского горсовета, Героя Украины Владимира Рыбака.

    Сотрудники Национальной полиции Украины
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    Ранее Рыбак-младший занимал должность заместителя начальника отдела мониторинга и аналитического обеспечения Управления патрульной полиции в Киеве. 

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    В ходе представления нового начальника первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий подчеркнул, что Рыбак почти с первых дней присоединился к формированию и становлению патрульной полиции Украины.

    "Это грамотный организатор и настоящий управленец. Уверен, он достойно будет выполнять свои обязанности и эффективно реализовывать намеченные шаги стратегического развития", — отметил Билошицкий.

    Новый глава патрульной полиции Одессы отметил, что приоритетными направлениями работы считает повышение уровня безопасности граждан, усиление противодействия уличной преступности, улучшение организации деятельности Управления и расширения эффективного взаимодействия с обществом.

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    Возглавлявший ранее патрульную полицию Одессы Михаил Билецкий, согласно плановой ротации, назначен руководителем Управления патрульной полиции в Тернополе. 

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