Патрульную полицию Одессы возглавил сын убитого в Донецке депутата

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КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Начальником Управления патрульной полиции Одессы вместо назначен Юрий Рыбак, сын убитого в апреле 2014 года в Донецке депутата Горловского горсовета, Героя Украины Владимира Рыбака.

Ранее Рыбак-младший занимал должность заместителя начальника отдела мониторинга и аналитического обеспечения Управления патрульной полиции в Киеве.

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В ходе представления нового начальника первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий подчеркнул, что Рыбак почти с первых дней присоединился к формированию и становлению патрульной полиции Украины.

"Это грамотный организатор и настоящий управленец. Уверен, он достойно будет выполнять свои обязанности и эффективно реализовывать намеченные шаги стратегического развития", — отметил Билошицкий.

Новый глава патрульной полиции Одессы отметил, что приоритетными направлениями работы считает повышение уровня безопасности граждан, усиление противодействия уличной преступности, улучшение организации деятельности Управления и расширения эффективного взаимодействия с обществом.

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Возглавлявший ранее патрульную полицию Одессы Михаил Билецкий, согласно плановой ротации, назначен руководителем Управления патрульной полиции в Тернополе.