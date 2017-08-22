СБУ подозревает в госизмене экс-начальника исполнительной службы Крыма

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене экс-начальнику Государственной исполнительной службы Крыма, который решил приехать в Киев, сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины бывшему начальнику государственной исполнительной службы АР Крым. Во время досудебного следствия правоохранители установили, что чиновник полностью осознавал, что начиная с февраля 2014 года территория АР Крым и город Севастополь временно не подконтрольны органам власти Украины", — говорится в сообщении.

Однако, по данным спецслужбы, он трудоустроился в органах власти РФ.

По данным СБУ, в апреле 2014 года, после принятия присяги судебных приставов Российской Федерации, чиновника назначили и.о. заместителя начальника управления Федеральной службы судебных приставов России по Крыму.

"Сотрудники СБУ получили информацию, что чиновник решил приехать на материковую Украину после проблем на временно оккупированном полуострове. Правоохранители установили место нахождения в Киеве и объявили о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей", — сообщает СБУ.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.