Напряжение в украинском обществе выльется максимум в петиции - социолог

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Украинцы не чувствуют себя в безопасности. По данным Фонда "Демократические инициативы", больше всего жители Украины переживают относительно возможного роста цен – 81 % украинцев чувствуют этот страх. Нападения внешнего врага боятся 43 % наших соотечественников, невыплат зарплат и пенсий – около 60 %, а безработицы – 73 % жителей Украины.

Социологи подчеркивают, что люди не чувствуют себя в безопасности по двум причинам. Во-первых, из-за боевых действий на Востоке; во-вторых, из-за роста преступность, причем насильственной.

Однако, эксперты Фонда "Демократические инициативы" говорят, что все же сейчас доминирующим настроением в украинском обществе является не страх, а разочарование.

Во что перерастут настроения украинцев, рассказал в эфире радиостанции Голос столицы социолог Александр Шульга.

"После Майдана, когда напряжение канализировалось так, что дальше уже некуда, хотя далеко не все общество там брало участие — всего 5%. Когда мы спрашиваем у людей к каким акциям протеста они готовы, если готовы, основная часть говорит максимум о петициях или законных митингах. О страйках незаконных, блокировании автодорог или захвате зданий, как говорили до Майдана несколько процентов, так и говорят", — отметил социолог.

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