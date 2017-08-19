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    Общество

    Напряжение в украинском обществе выльется максимум в петиции - социолог

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    Социолог Александр Шульга в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что, несмотря на всеобщее напряжение в обществе, к незаконным акциям протеста готовы всего несколько процентов.
    Акция протеста на ул. Ревуцкого в Дарницком районе Киева
    Facebook Vladislav Bondarenko

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Украинцы не чувствуют себя в безопасности. По данным Фонда "Демократические инициативы", больше всего жители Украины переживают относительно возможного роста цен – 81 % украинцев чувствуют этот страх. Нападения внешнего врага боятся 43 % наших соотечественников, невыплат зарплат и пенсий – около 60 %, а безработицы – 73 % жителей Украины.

    Флаг Украины
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    Социологи подчеркивают, что люди не чувствуют себя в безопасности по двум причинам. Во-первых, из-за боевых действий на Востоке; во-вторых, из-за роста преступность, причем насильственной.

    Однако, эксперты Фонда "Демократические инициативы" говорят, что все же сейчас доминирующим настроением в украинском обществе является не страх, а разочарование.

    Во что перерастут настроения украинцев, рассказал в эфире радиостанции Голос столицы социолог Александр Шульга.

    "После Майдана, когда напряжение канализировалось так, что дальше уже некуда, хотя далеко не все общество там брало участие — всего 5%. Когда мы спрашиваем у людей к каким акциям протеста они готовы, если готовы, основная часть говорит максимум о петициях или законных митингах. О страйках незаконных, блокировании автодорог или захвате зданий, как говорили до Майдана несколько процентов, так и говорят", — отметил социолог.

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