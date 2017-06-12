Эксперт: акции протеста в Молдавии - обычная игра в политику

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Накануне, 11 июня, возле стен парламента в Кишиневе, а также в нескольких других городах, прошли митинги противников и сторонников изменений избирательной системы страны. Подобные протесты длятся уже не первый месяц.

Reuters сообщает, что протестовать против изменений избирательных правил накануне вышли почти четыре тысячи человек. Они записали обращение к Венецианской комиссии, Европарламенту, Совету Европы и к США с просьбой предотвратить переход к смешанной избирательной системе.

Внести изменения в избирательное законодательство в Молдавии хочет правящая коалиция во главе с Демократической партией. В настоящее время в Молдавии действует пропорционально-партийная система парламентских выборов.

В мае парламент страны одобрил в первом чтении объединенный проект по изменению Кодекса о выборах — от демократов и социалистов. Второе чтение должно состояться после положительного заключения Венецианской комиссией. Дать свое заключение должны на этой неделе — 16 июня.

Тему протестов в Молдавии прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель Ассоциации украинцев в Молдавии Михаил Багас.

Вчера под стенами парламента было целых два митинга, то есть за и против внесения изменений в избирательное законодательство? Кого больше пришло — сторонников или противников таких изменений?

— На самом деле у стен парламента был один митинг против изменений системы, а другие митинги, которые происходили за изменения в избирательную систему, происходили в других городах. Это было в трех городах подальше от Кишинева. Непосредственно в центре перед парламентом находился только один митинг — против изменения избирательной системы. Официально митинг проводило "Гражданское общество", однако поддерживали митинг четыре партии, которые сегодня находятся в оппозиции. В принципе, то, что говорится о многочисленной акции, она была не настолько многочисленна. На самом деле было около двух тысяч человек. Может быть жара, а может быть какие-то сложности с приездом людей. Однако это давняя борьба между двумя лагерями, поскольку одной из лидирующих против изменений в систему, является либерально-демократическая партия во главе с премьером, который был год назад осужден на девять лет за коррупцию.

Стала ли инициатором такого внесения изменений в избирательное законодательство Демократическая партия? Стоит ли за этими изменениями "серый кардинал" политики Молдавии, это Владимир Плахотнюк?

— Не стоит уже называть его серым кардиналом, поскольку "серым кардиналом" он был до вступления в свою должность как председателя Демократической партии. В том числе до этого он возглавлял некий координационный совет коалиции, которая создалась. Поэтому из серого в белого кардинала он давно перешел. То есть уже это не является секретом, что именно этот человек на сегодняшний день управляет страной. А касательно его стремления к изменению избирательной системы, оно продиктовано несколькими факторами, в том числе и фактором того, что в Молдавии на сегодняшний день пропорциональная избирательная система себя исчерпала. И все международные эксперты соглашаются, что ее необходимо менять. А необходимо менять в каком направлении? Это будет 100% голосование по одномандатным округам или это будет голосование по смешанной системе. На сегодняшний день мы ждем ответа от Венецианской комиссии. Венецианская комиссия даст лишь технические характеристики этого законопроекта, который был выдвинут. Потому что изначально, если вы знаете, Демократическая партия выдвинула предложение о том, что на 100% выборы были по одномандатным округам. Потом было изменение в смешанную систему. И вот сегодня все ожидают вердикта. Стоит также отметить, что все те партии, которые выступают сегодня против, у каждой из этих партий в уставе написано, что они стремятся к изменениям избирательной системы. То есть это показывает в очередной раз, что здесь на самом деле идет не борьба между стремлениями двух противоборствующих сил к улучшению жизни людей. На самом деле просто идет борьба между двумя лагерями, и второй лагерь, как оппозиционный, выступает всегда против каких-либо изменений либо каких-то новшеств, которые предлагает власть.

В СМИ сообщалось, что некое противостояние между политическими силами на самом деле является спланированным. Как выглядит ситуация изнутри Молдавии?

— Во-первых, стоит геополитически определиться, что Игорь Додон является ярым сторонником России, а Демократическая партия Молдавии сегодня является промоутером и локомотивом проевропейского движения в стране. А второй вопрос — это касательно того, что непосредственно все те, кто сегодня митингуют против изменения системы, совсем еще недавно на президентских выборах совместно с Додоном проводили все свои акции. И мы тогда еще удивлялись, то есть как проевропейские партии, которые заявляют и декларируют, что они являются проевропейскими, могут идти в унисон и проводить совместные митинги с человеком, который открыто и яро говорит о том, что он поддерживает Россию. Более того и выказывался неоднократно негативно в отношении Украины. Но тогда они заявляли, что это необходимая политическая игра для того, чтобы снять диктатора у власти. Так они это называли. Сегодня опять же эти митинги объединили некоторых пророссийских политиков и проевропейских. То есть все домыслы касательно того, что народ за или народ против, на митинг вышло не более двух тысяч человек. Это были около пяти партий, которые когда-то были самые большие. Касательно взаимодействия между Плахотнюком и Додоном, сложно судить. Поскольку есть реальные факты, которые указывают на то, что они взаимодействуют. Но есть также и сотни фактов, которые доказывают, что взаимодействия нет. И последний из этих фактов — это высылка пяти российских дипломатов, которых мы объявили персона нон грата и объявляли персона нон грата непосредственно Демократическая партия. Конечно же это вызывает определенные с Россией вопросы и к Додону. Но опять же, есть моменты, которые они поддерживают. Говорю, что изначально и у партии социалистов, которую представляет непосредственно Додон, у них также было в уставе написано о том, что они стремятся к изменению избирательной системы в Молдавии. Поэтому обвинить социалистов, что они пляшут под дудку власти тоже сложно, поскольку они действуют согласно своему уставу, согласно тому, что они продвигали.

То есть практически все политические силы хотят непосредственно изменений в избирательную систему, но отличается видение этих изменений?

— Здесь даже стоит отметить, что даже вот эти партии, которые сегодня против, на встрече с Венецианской комиссией, когда Венецианская комиссия встречалась с "Гражданским обществом" и представителями оппозиционных партий, они сказали: мы тоже за изменения в избирательную систему, но чуть-чуть позже. Почему чуть-чуть позже? Мотивируют они только тем, что сегодня якобы власть является захваченной, сегодня невозможно провести честные выборы. Но вы уже понимаете, как и в Украине, так и в Молдавии мы слышим такие лозунги о захвате власти, о коррупции и о том, что выборы невозможно провести честно, с момента обретения независимости. Поэтому многие задаются вопросом, а тогда ждать какого случая, чтобы изменить эту избирательную систему.

А когда ожидаются парламентские выборы? РИА Новости | Перейти в фотобанк Молдавия – Россия: дипломатический скандал

— Парламентские выборы согласно законодательству должны пройти самый ранний срок — это 30 ноября 2018 года, самый крайний срок — это конец февраля — начало марта 2019 года.

Ранее Додон заявлял о желании инициировать досрочные парламентские выборы. Возможен ли такой сценарий? И могут ли эти досрочные выборы пройти уже в 2017 году?

— О досрочных выборах заявляют, в принципе, и о желании заявляют оппозиционные партии, которые сегодня также выступают. Но нет никаких оснований для проведения досрочных выборов, потому что президент не имеет полномочий по роспуску парламента. Он может провести референдум касательно проведения досрочных выборов, но этот референдум является не законодательным, а консультативным. То есть по его завершению единственное, что президент может мотивировать парламент, это показать некую волю народа. Но опять же говорю, что этот референдум является консультативным и не обязывает парламент к самороспуску. Еще один повод к роспуску парламента является, конечно же, отсутствие или невозможность выбора премьера. Но сегодня существует парламентское твердое большинство, которое, в принципе, даже при отставке нынешнего Кабмина, абсолютно легко выберет другого премьера. Поэтому никаких оснований к роспуску парламента и проведению досрочных выборов нет. И опять же, давайте не забывать, Молдавии — не самая богатая страна, и проведение любых выборов накладывает дополнительные финансовые сложности на страну, что изменит проведение досрочных выборов сегодня или завтра не существенно. Потому что в любом случае даже если провести процедуру роспуска парламента, необходимо полгода для проведения избирательной кампании, поэтому в любом случае, даже если сегодня распустить парламент, выборы пройдут на полгода раньше, чем должны были быть запланированы.

Ранее молдавский политический аналитик Оазу Нантой заявил в эфире Голоса Столицы, что президент Молдавии Игорь Додон и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк играют в плохого и хорошего следователей, однако были тесно связаны в политическом прошлом.