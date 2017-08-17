Вирус Коксаки добрался до Кривого Рога

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В Кривом Роге и области зафиксированы случаи заболевания вирусом Коксаки.

Сейчас в инфекционной больнице Кривого Рога находятся 14 пациентов, у которых диагностировали вирус Коксаки. Они проходят стационарное лечение. Об этом сообщает местный портал krivbass.city.

Как сообщали медики, традиционно активен летом и осенью, его пиковый сезон – конец июля и август. Вирусом можно заразиться после посещения водоёма, на море, курортах, а также через обычную воду и пищу. Чаще заболеванию подвержены маленькие дети, юноши и взрослые мужчины. Характерные особенности инфекции: высыпание по телу, пятна, краснота, похожая на экзему, волдыри.

Инкубационный период вируса — до 10 дней.

Ранее многие СМИ написали, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (одной из энтеровирусных инфекций). Десятки отдыхающих якобы были вынуждены досрочно прервать отпуск. Минздрав Турции опроверг эти сообщения, назвав их спекулятивными. Позднее появилась информация, что Роспотребнадзор считает небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции.

Ранее сообщалось, что семья из Сум, недавно вернувшаяся из Турции, заболела вирусом Коксаки.