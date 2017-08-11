Россия признала опасными для туристов условия в турецкой Анталье

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Роспотребнадзор считает небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции, решение согласовано с МИД РФ, сообщил РИА Новости источник в ведомстве.

"Роспотребнадзор принял решение о небезопасных для здоровья российских туристов условиях в регионе залива Анталья в Турции. Документ направлен в Ростуризм", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что решение уже согласовано с министерством иностранных дел России.

СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (относится к энтеровирусным инфекциям), десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск. Роспотребнадзор в этой связи открыл "горячую линию".

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В свою очередь Минздрав Турции опроверг сообщения СМИ об эпидемии в стране вируса Коксаки и назвал их спекулятивными.

Ранее глава дирекции культуры и туризма провинции Анталья Ибрагим Аджар сообщил, что информация СМИ о распространении вируса Коксаки среди туристов не соответствует действительности. По его словам, данным вирусом заболела только одна семья из Украины.