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    Общество

    Вирусом Коксаки заболела только одна семья из Украины - власти Турции

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    Глава дирекции культуры и туризма провинции Анталья сообщил, что туристические власти связались с отелем, где проживала заболевшая семья из Украины, и получила от него подробный отчет об этом инциденте. По словам чиновника, угрозы распространения вируса нет.
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    Sabah

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Информация СМИ о распространении в Турции вируса Коксаки среди туристов не соответствует действительности, заявил РИА Новости глава дирекции культуры и туризма провинции Анталья Ибрагим Аджар в понедельник.

    Врач-инфекционист Ольга Голубовская
    Facebook Ольги Голубовской
    Голубовская об опасности вируса Коксаки и его лечении

    Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки, и десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск. Также сообщалось, что украинские туристы в Анталье заболели опасным данным вирусом.

    "Ни о каких массовых заболеваниях, тем более эпидемии, даже речи нет. Был единственный случай с одной семьей из Украины, члены которой, по предположению врача, заразились вирусом Коксаки. По их желанию они досрочно прервали отпуск и вернулись на родину 1 августа. Больше никаких случаев заражения этим вирусом ни в отеле, где они отдыхали, ни в других отелях зафиксировано не было", — сказал собеседник агентства.

    Он добавил, что туристические власти Антальи связались с отелем, где проживала заболевшая семья, и получила от него подробный отчет об этом инциденте. По словам Аджара, угрозы распространения этого вируса нет.

    Вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений.

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