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    Общество

    В соборе на Закарпатье воры украли 5000 грн, собранных на нужды АТО

    (обновлено: )2420
    По данным местных СМИ, трое злоумышленников, в числе которых был 13-летний подросток, зашли в собор, разбили ящик с деньгами для АТО и забрали деньги. Они потратили их в тот же день.
    Молодые люди, обокравшие собор в Закарпатской области
    zak-kor.net

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Трое жителей села Великие Лучки Закарпатской области украли почти 5 тысяч гривен в соборе, сообщает "Закарпатский корреспондент".

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    "Трое жителей с. В. Лучки, один из которых несовершеннолетний, из Мукачевского собора греко-католической церкви похитили почти 5000 гривен. Подозреваемых задержали мукачевские полицейские, открыто уголовное производство (кража — Ред.)", — сказано в сообщении.

    Издание сообщает, что с заявлением о краже денег из ящика для пожертвований участникам АТО обратился представитель куратории собора. Мужчина сообщил, что воры дважды похищали деньги из ящика, с периодичностью через два дня — общая сумма составила около 5 тысяч гривен. 

    Одним из злоумышленников оказался 13-летний подросток. Они зашли в собор, разбили ящик и украли деньги, которые потратили в тот же день.

    Ранее общественная организация "Народный контроль Закарпатья" сообщила, что побывала "на летний распродаже фирменной кожаной обуви, которая проводилась в административном корпусе Виноградовской районной больницы".

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