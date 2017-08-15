В соборе на Закарпатье воры украли 5000 грн, собранных на нужды АТО

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Трое жителей села Великие Лучки Закарпатской области украли почти 5 тысяч гривен в соборе, сообщает "Закарпатский корреспондент".

"Трое жителей с. В. Лучки, один из которых несовершеннолетний, из Мукачевского собора греко-католической церкви похитили почти 5000 гривен. Подозреваемых задержали мукачевские полицейские, открыто уголовное производство (кража — Ред.)", — сказано в сообщении.

Издание сообщает, что с заявлением о краже денег из ящика для пожертвований участникам АТО обратился представитель куратории собора. Мужчина сообщил, что воры дважды похищали деньги из ящика, с периодичностью через два дня — общая сумма составила около 5 тысяч гривен.

Одним из злоумышленников оказался 13-летний подросток. Они зашли в собор, разбили ящик и украли деньги, которые потратили в тот же день.

Ранее общественная организация "Народный контроль Закарпатья" сообщила, что побывала "на летний распродаже фирменной кожаной обуви, которая проводилась в административном корпусе Виноградовской районной больницы".