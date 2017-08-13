В Донецкой области за I полугодие полицейские изъяли из семей 112 детей

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. С начала года в Донецкой области полицейские были вынуждены забрать из семей 112 детей. Сейчас на учете так называемых неблагополучных семей в полиции находится 598 семей.

"Это семьи, которые по тем или иным причинам оказались в сложных жизненных обстоятельствах", — цитирует УНИАН сообщение полиции.

В полиции уточнили, что с начала года было выявлено 141 такую семью. С начала года было составлено 868 административных протоколов по ст. 184 КУоАП — невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, а к ответственности по ст. 166 Уголовного кодекса Украины за злостное невыполнение обязанностей были привлечены двое родителей.

"Были вынуждены забрать из семей 112 детей", — добавили в полиции.

Читайте также: А справедливость где? Абитуриенты с высокими баллами плавают за бортом

Ранее сообщалось, что супруга бывшего народного депутата Партии регионов Вадима Колесниченко Лидия Македон добивается через суд лишения экс-"регионала" родительских прав.